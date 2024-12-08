Саме це встановило Національне Антикорупційне Бюро України під час слідства у справі щодо заволодіння арештованими нафтопродуктами олігарха Курченка.

На офіційно оприлюдненому НАБУ записі прослуховування, чоловік зі схожим на Пашинського голосом розмовляє з колишньою депутаткоюВерховної Ради Тетяною Чорновол. Саме в цей моментїй дзвонить детектив НАБУ та викликає на допит посправі розкрадання палива.

На що Тетяна Чорновол починає брехати, заявляючи що зараз знаходиться на фронті – «на передку». «Приїжайте до мене, я вам багато чого покажу, я вам на «передку» всі свідчення дам, приїжайте до мене на «передок» — говорить Тетяна Чорновол, хоча в той момент вона фізично була в офісі Пашинського та пила каву на вул. Липській біля Верховної Ради України, а не на фронті.

Більше того, як свідчить запис НАБУ, саме під диктовку Сергія Пашинського, Тетяна Чорновол писала свій пост на Фейсбук, в якому прикривалася фронтом від слідства НАБУ. Таким чином, вона фактично, своїми діями допомагала уникнути відповідальності злочинній групі, що нанесла значних збитків українській державі.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли Тетяна Чорновол прикривається фронтом для уникнення правової відповідальності чи покриття злочинів.