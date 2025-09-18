Замість Парубія: Тетяну Чорновол обрано народною депутаткою

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України після того, як отримала від Апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія.

“Андрій Парубій був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії “Європейська солідарність”. ЦВК розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії “Європейська солідарність” під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах”, - повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook у четвер.

Як відомо, журналістка-розслідувач, громадська активістка і учасниця Революції Гідности, народна депутатка Верховної Ради VIII скликання Тетяна Чорновол, 1979 р.н., наразі є діючою військовослужбовицею в званні офіцера, з 2022 року бере участь у відбитті російської агресії. У Верховній Раді минулого скликання входила до депутатської фракції політичної партії “Народний фронт”, а також комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, перед депутатською каденцією також була урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики та радником міністра внутрішніх справ України.

Вона брала участь у парламентських виборах у 2019 році, балотуючись за списком партії “Європейська солідарність” під №27. Наразі в однойменній фракції Верховної Ради 27 народних депутатів, три з яких на парламентських виборах 2019 року були обрані в одномандатних виборчих округах, а 24 – у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за списом. Під №№25 і 26 – Володимир В’ятрович та Ірина Никорак, які стали народними депутатами вже після виборів після вибуття Ірини Луценко та Михайла Забродського у 2019 та 2023 роках відповідно.

Тетяна Чорновол відома своїм критичним ставлення до чинного президента Володимира Зеленського. На її думку, він реанімував для політичного життя багатьох діячів режиму Віктора Януковича.