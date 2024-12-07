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Вучич вважає, що світ наближається до катастрофи15
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Суди двох інстанцій скасували незаконний штраф НБУ щодо ТОВ «Укрфінстандарт», незважаючи на тиск з боку зам голови НБУ Дмитра Олійника15
В Сумах вже 12 поранених через удар БПЛА8
Журналісти підтвердили стосунки Романа Кравця (ТГ «Джокер») із Сабіною Мусіною (мережа low cost салонів G.bar), дорікнувши її дводушністю15