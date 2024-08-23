Григорий Козловский получил «Золотого льва» и призвал к участию в аукционе в поддержку ВСУ

Известный львовский бизнесмен, спортивный функционер и основатель ФК «Рух» Григорий Козловский получил знак отличия за помощь ВСУ - награду «Золотой лев». Эту награду он получил от командира 24-й ОМБр Ивана Голишевского, а вручили ее Григорию Петровичу соучредители проекта «Птички Победы» Игорь Дулин и Александр Тищенко.

Соучредитель благотворительного проекта «Пташки Победы» Александр Тищенко рассказал, что только на инициативу «Пташки Победы» Григорий Козловский и его «желто-черная» семья передали 4 миллиона гривен.

Александр Тищенко поблагодарил Григория Козловского за постоянную поддержку. По его словам, благодаря благотворителям, таким как Григорий Козловский, проект может ежемесячно передавать на фронт тысячу беспилотников. Никаких государственных средств проект не получает, а работает исключительно на пожертвования неравнодушных людей и бизнеса.

Григорий Козловский, получив награду, обратился к общественности с призывом присоединиться к благотворительному аукциону «Птички Победы». По его словам, каждая гривна, пожертвованная на этот проект, приближает нашу победу. Козловский также отметил важность поддержки наших защитников и выразил уверенность в том, что совместными усилиями мы сможем освободить все оккупированные территории.

«Большая благодарность нашим защитникам, что они не опускают руки. В то же время их пример стимулирует предпринимателей и бизнесменов к помощи военным и совместно приближать нашу победу.

В частности инициатива «Птички Победы - рекордная, ведь в ее рамках ВСУ передали 10 тысяч дронов. Думаю, совсем скоро мы сможем удвоить эту цифру», - отметил основатель «Руха» Григорий Козловский.

По словам Игоря Дулина, соучредителя проекта «Птички Победы», Григорий Петрович Козловский оказывает всестороннюю поддержку их инициативе, от финансовой помощи до организационной. Благодаря совместным усилиям, проект уже провел 43 благотворительных аукциона, собрав средства на более тысячи дронов различного назначения, которые значительно усиливают возможности наших защитников на фронте.

Основатель ФК «Рух» призвал украинцев принять участие в благотворительном аукционе, который состоится 22 августа и всячески помогать ВСУ.

«Хочу призвать всех участвовать в благотворительном аукционе, который состоится 22 августа. А мы и в дальнейшем будем делать все от себя зависящее, чтобы приблизить победу и освободить от оккупантов украинские земли», - добавил Григорий Петрович Козловский.

Ранее ФК «Рух» и Григорий Петрович Козловский провели благотворительный матч для помощи украинским воинам на котором собрали более 150 тысяч гривен на FPV-дроны для пограничников, которые защищают восточные рубежи Украины.