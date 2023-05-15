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Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що до падіння авіації в Брянській області РФ причетна російська протиповітряна оборона.

"Виходить - так. Чорний день авіації, вони це визнали", - відповів Ігнат в ефірі національного телемарафону на припущення про те, що причиною падіння літальних апаратів РФ могла бути російська ППО, пише "Інтерфакс-Україна".

У суботу низка російських ЗМІ та пабліки в соцмережах повідомляли про втрату 4 літальних апаратів у Брянській області. Попередньо відомо про падіння двох вертольотів Мі-8 без боєкомплекту, екіпажі загинули. Також повідомлялося про падіння двох винищувачів Су-34 і Су-35. Пілот і штурман Су-34 загинули, даних про екіпаж Су-35 немає.
ForUm

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