Мікрохвильовка – важливий винахід, який змінив увесь процес роботи на кухні, полегшивши процес розігрівання страви і готування їжі. Вона давно замінила духовку в цьому плані, адже вважається більш зручною. У цьому пристрої важливий кожен елемент, в тому числі і тарілка для мікрохвильовки. В інтернет-магазині Майстер Плюс представлений широкий асортимент тарілок для мікрохвильовки.

Навіщо в мікрохвильовці тарілка, що обертається?

Тарілка або поворотний столик – один з компонентів мікрохвильової печі. Як відомо, піддон (він же тарілка) в робочій камері в процесі приготування або розігрівання страв, обертається разом із встановленою на нього стравою. Причина, чому так працює ця піч, одна — таким чином забезпечується рівномірність нагрівання їжі, що готується. Справа в тому, що мікрохвилі генеруються магнетроном, який стаціонарно встановлений в робочій камері пристрою. Обертання страви забезпечує рівномірність його опромінення мікрохвилями.

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Чим відрізняються тарілки?

По-перше, вони розрізняються розмірами. За своїм діаметром вони бувають від 245 мм до 360 мм. Бувають ситуації, коли покупець не може сказати діаметр, оскільки тарілка розбилася. У такому випадку, потрібно заміряти відстань від центру муфти обертання піддона (куплера) до переднього краю внутрішньої камери НВЧ печі.

По-друге, розрізняються за типом вузла сполучення з муфтою (куплером). Тарілки для мікрохвильовки бувають повністю гладкі; з поглибленням по центру і трьома виступами з боків; з виступом по центру і трьома виступами з боків; з виступом по центру і без виступів з боків. Чим більший діаметр тарілки — тим більша відстань між виступами по центру.

Важливим моментом є також те, на чому лежить ваша тарілка для мікрохвильовки LG— на куплері (муфті) або на хрестовині ролерів. Тарілки під куплер відрізняються тим, що у них є виступи. Тарілки ж під хрестовину мають гладку поверхню без виступів. Якщо вам потрібна тарілка під хрестовину — варто заміряти діаметр посадкового місця, скажімо так, коло із зовнішнього боку страви. Якщо ж тарілка розбилася і її не можна заміряти — можна дізнатися розмір самої хрестовини. Для цього потрібно заміряти відстань від центру хрестовини до ролика.

Вимоги до тарілок

Поворотні підноси мають в основному круглу форму. Для кожної моделі мікрохвильової печі потрібна своя тарілка.

Це пояснюється двома причинами:

об'ємом камери (чим більший об'єм, тим більшим повинен бути діаметр страви і навпаки); особливостями кріплення до поворотного механізму.

Тарілка для мікрохвильовки Samsung повинна розташовуватися на ролері і бути закріплена на куплері (насадки). Ролер – поворотний стіл у вигляді кільця з коліщатками, на який встановлюється тарілка, але попередньо скляний піднос насаджується на муфту, з'єднану з електромотором. Підкоряючись обертанню куплера, тарілка ковзає по роликах.

Для повноцінної роботи НВЧ-печі піднос, муфта і ролер повинні відповідати один одному за розмірами і типом.

Основний матеріал, з якого виготовляється тарілка, – загартоване скло. Виняток становлять тарілки для мікрохвильовок з грилем: вони виготовлені з матеріалу, що нагрівається під дією інфрачервоного і мікрохвильового випромінювання. Такі підноси виготовляються з нержавіючої сталі або з тефлоновим покриттям. Вони застосовуються при відключеній функції мікрохвильового випромінювання.

Причини відсутності обертання піддона

Несправностей, при яких не крутиться тарілка мікрохвильовки, лише кілька. Причинами поломки може бути наступне:

тарілка неправильно встановлена;

несправність шестерні редуктора приводу піддону;

вийшов з ладу мотор;

погана якість контактів;

перегорання лампочки.

Висновки

Мікрохвильовка незамінна на сучасній кухні, пару хвилин роботи, і ранковий піднос прикрашає гарячий бутерброд. Це чудовий інструмент для "побутової економії часу". Якщо користуватися нею правильно, то можна отримати чимало переваг. Тому бережіть техніку і стежте за всіма нюансами її роботи!