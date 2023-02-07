Верховна Рада призначила Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №8430 підтримав 321 народний депутат на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Представляв пана Клименка прем'єр-міністр. Без президента та інших", - написав парламентарій у телеграм-каналі.

Крім того, ВР призначила Василя Малюка главою Служби безпеки України, повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

На підтримку призначення на засіданні у вівторок проголосували 324 народні депутати, зокрема 226 - від фракції "Слуга народу". Фракції партій "Європейська солідарність" і "Голос" за це призначення не голосували.

На голосуванні був присутній президент України Володимир Зеленський, який відзначив роль Малюка у протидії агресії, поверненні та звільненні захисників України.

"З огляду на такий результат і пройдену перевірку повномасштабною війною вважаю його призначення цілком виправданим. Ми здійснюємо кадрові зміни у сфері безпеки, щоб посилити оборону", - сказав Зеленський.

"Я військовий і все життя присвятив захисту країни. Буде очищення служби від зрадників. Особливий акцент – боротьба з колаборантами на всіх рівнях", - сказав Малюк.

Як повідомлялося, Малюк тимчасово виконував обов'язки глави СБУ з 18 липня 2022 року відповідно до указу президента №504/2022 після того, як колишнього голову відомства Івана Баканова було відсторонено, а відтак і звільнено з посади. Малюка було призначено на посаду заступника глави СБУ 28 лютого 2022 року, до того він був заступником міністра внутрішніх справ.

7 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови №8425 про призначення Малюка главою СБУ.