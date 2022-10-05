Специалисты, прошедшие обучение программированию в одном из вузов страны, с ужасом вспоминают бессонные ночи, проведенные в попытках разобраться со сложным кодом.
Специалисты, прошедшие обучение программированию в вузах страны, с ужасом вспоминают бессонные ночи, проведенные в попытках разобраться со сложным кодом, найти ошибку и заставить работать вновь созданную программу. Подобное «развлечение» в течение пяти лет — непростое испытание для нервной системы, способное отбить тягу к новой профессии. К счастью, у этого пути есть достойная альтернатива — обучение на курсах под руководством опытных наставников. Они расскажут вам об основах программирования, помогут применить полученные знания на практике и откроют двери в мир профессионалов. Подробности — в консультации, подготовленной сотрудниками Академии ITEA.
Курсы программирования в ITEA: выбор на любой вкус
Специалисты Академии, которые предлагают всем желающим пользователям ПК записаться на курсы программирования, представляют на выбор десятки популярных направлений. Востребованные языки программирования, разработка приложений для бизнеса, игр и мобильных устройств, веб-дизайн, маркетинговые решения — остается лишь выбрать подходящую точку приложения сил и приступить к обучению. А для тех, кто намерен поднять уровень квалификации, организованы авторские курсы по нескольким актуальным направлениям, аналогов которым нет даже в ведущих вузах страны.
Чтобы учеба была комфортной и эффективной, слушателям предлагаются:
- Небольшие аудитории с персональными местами для студентов.
- Общение с ведущими программистами страны.
- Работа в группах до 12 человек.
- Оптимальное сочетание теории и практики.
- Выбор в качестве преподавателей программистов-практиков с большим опытом работы.
Что гарантирует обучение
Приняв решение в пользу записи на курсы программирования, вы сможете:
- Сэкономить время и деньги на получении престижной профессии.
- За несколько месяцев освоить новую специальность.
- Сменить место работы или перейти в удаленный режим.
- Пополнить список перспективных молодых программистов.
- Пройти практику на ведущих предприятиях столицы и получить помощь в трудоустройстве.
Курсы программирования от ITEA https://itea.ua/ станут первой ступенью и надежной основой вашей будущей карьеры.
Как записаться на курсы
Ваших звонков и обращений ждут по указанным телефонам. Поспешите, чтобы в ближайшее время начать постижение сложной науки в небольшой группе единомышленников. Подробная информация об основных курсах и специализациях размещена на сайте Академии.
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