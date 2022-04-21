Мінфін США вкотре розширив список санкцій проти Росії, до нього увійшли фізичні та юридичні особи, йдеться в заяві відомства.

Зокрема, обмежувальні заходи впроваджують проти 40 юридичних осіб, включно з Товариством сприяння російській історичній просвіті «Царгород» та афілійованих з ним структур, а також проти ПАТ Транскапіталбанку та АТ Інвестторгбанку.

Також до списку додано 29 фізичних осіб, пов'язаних, зокрема, з банком «Відкриття». Зокрема, у списку є голова правління цього банку Михайло Задорнов.

Під санкції також потрапила перший заступник голови ЦБ РФ Ксенія Юдаєва.