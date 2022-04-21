также в разделеПолитика
Данілов: Великий наступ РФ на сході ще не почався 19
США: Завдяки притоку запчастин Україна збільшила свої ВПС на 20 літаків 13
Зеленський: Росія поки що не погоджується на дипломатичний шлях розблокування Маріуполя 10
В Бундестазі заявили, що Німеччина повинна надати Україні важке озброєння 14
В РФ обиделись на Поклонскую, назвавшую «Z» символом горя 46
В ФРН кажуть, що більше не можуть давати Україні зброю з запасів Бундесверу 30
До Києва прибув президент Євроради 11
Нідерланди відправлять Україні важку техніку, зокрема бронетехніку 21
«Азов»: Завод «Азовсталь» розбомблений та знищений практично повністю 69
Лавров заявил, что РФ не будет применять ядерное оружие в Украине 37
Шойгу впервые за три недели прокомментировал войну в Украине 39
Угорщина не підтримає санкції ЄС проти російських нафти та газу 15
У Кремлі немає реакції на звернення Медведчука щодо його обміну 12
Прем'єр Італії: Путін хоче продовжувати війну, а дзвінки йому – марна трата часу 10
Путін дав почесне звання російській бригаді, яка чинила звірства в Бучі 22
В ОП сумніваються, що рф погодиться обміняти Медведчука на захисників Маріуполя 21
Україна не отримає військової допомоги від Молдови 33
Зеленський: Україна не віддасть свої території заради закінчення війни 41

Мінфін США вкотре розширив список санкцій проти Росії, до нього увійшли фізичні та юридичні особи, йдеться в заяві відомства.

Зокрема, обмежувальні заходи впроваджують проти 40 юридичних осіб, включно з Товариством сприяння російській історичній просвіті «Царгород» та афілійованих з ним структур, а також проти ПАТ Транскапіталбанку та АТ Інвестторгбанку.

Також до списку додано 29 фізичних осіб, пов'язаних, зокрема, з банком «Відкриття». Зокрема, у списку є голова правління цього банку Михайло Задорнов.

Під санкції також потрапила перший заступник голови ЦБ РФ Ксенія Юдаєва.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги