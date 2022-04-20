З четверга, 21 квітня, рух поїздів київського метро відновлять до станції «Лісова», повідомляє прес-служба підприємства.
Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин.
Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.
Рух поїздів здійснюється:
Червона лінія: від станції «Академмістечко» до станції «Лісова»;
Синя лінія: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;
Зелена лінія: від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір».
Також працюють пересадочні вузли: «Золоті ворота»-«Театральна»; «Площа Льва Толстого»-«Палац спорту».
Без зупинки поїзди слідують повз станції: «Майдан Незалежності», «Хрещатик» та «Кловська».
Звертаємо увагу, що графік роботи метро може оперативно змінюватися.
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