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З четверга, 21 квітня, рух поїздів київського метро відновлять до станції «Лісова», повідомляє прес-служба підприємства.

Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин.

Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.

Рух поїздів здійснюється:

Червона лінія: від станції «Академмістечко» до станції «Лісова»;

Синя лінія: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;

Зелена лінія: від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір».

Також працюють пересадочні вузли: «Золоті ворота»-«Театральна»; «Площа Льва Толстого»-«Палац спорту».

Без зупинки поїзди слідують повз станції: «Майдан Незалежності», «Хрещатик» та «Кловська».

Звертаємо увагу, що графік роботи метро може оперативно змінюватися.
ForUm

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