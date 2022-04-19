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Слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції здійснюють досудове розслідування за фактами протиправних дій посадових осіб товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина народного депутата Віктора Медведчука.

18 квітня поліцейські провели санкціоновані обшуки на території Києва та Київської області, повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Виявили близько 100 картин, антикварні речі, що належить родині затриманого народного депутата, а також мисливську гвинтівку, пістолет «BUL», 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки, та яйця «Фаберже».

Сума виявленого майна встановлюється.

Офісом Генерального прокурора вже готуються клопотання про накладання арешту.

Надалі арештовані активи будуть передані в управління до АРМА. Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.

Нагадаємо, раніше по цій справі вже були арештовані три квартири, два майнових комплекси, один будинок, офісне приміщення, коштовні предмети, мистецтва та транспортні засоби.
ForUm

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