Президент Росії Володимир Путін надав 64-й бригаді почесне звання «гвардійської».

Саме ця бригада влаштовувала звірства в Бучі: ґвалтували жінок і дітей, убивали цивільних та мародерствували. Відповідний указ Путіна опубліковано на порталі урядових документів.

«За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом бригади в бойових діях із захисту Вітчизни й державних інтересів в умовах збройних конфліктів», - за такі «заслуги» Путін нагородив російських окупантів.

Підписав указ президент РФ після того, як 64-ту окрему мотострілецьку бригаду ЗСУ вибили з Київщини.

Бригада є підрозділом у складі 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу та дислокується в Хабаровському краю.

Після звільнення населеного пункту ЗСУ побачили на вулицях та в обстріляних будинках десятки тіл загиблих, у деяких були зв’язані за спиною руки.

Згодом з’явилися відеодокази причетності росіян до жорстоких розправ над українцями. Декого з мешканців Бучі окупанти розстрілювали з танків, коли ті пересувалися на велосипедах.

Відомо про факти катувань і зґвалтування неповнолітніх.

Свою причетність Росія офіційно заперечує, стверджуючи, що це, мовляв, інсценування Україною «чергової провокації».