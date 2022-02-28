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Служба безопасности Украины заблокировала вебсайт, через который враг получал координаты для бомбардировки Украины.

«СБУ заблокировала вебсайт, через который враг получал координаты для бомбардировки Украины. Киберспециалисты спецслужбы обнаружили, что этот ресурс был одним из источников развединформации для авиаударов по военным объектам Украины», - сообщил пресс-центр ведомства.

Сайт позиционировал себя как платформа с высокоточными топографическими картами и предоставлял услуги по поиску любых объектов на карте. В частности, на нем были размещены даже секретные объекты, включая арсеналы воинских частей, скрытые базы.

В настоящее время работа вебресурса блокирована.
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