Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр оприлюднила номер телефону для російських військових,охочих здатися в полон та зберегти своє життя.
Вона зазначила, що до міністерства звертаються російські військові з питанням – як здатися в полон і не стати «гарматним м'ясом» в Україні.
«Ось контакт, за яким можна дзвонити, і вам допоможуть. Прохання максимально поширити на території Росії та серед ваших російських знайомих», - зазначила вона.
Номер для російських військових, які хочуть зберегти життя:
+38 098 342 79 31
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