Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр оприлюднила номер телефону для російських військових,охочих здатися в полон та зберегти своє життя.

Вона зазначила, що до міністерства звертаються російські військові з питанням – як здатися в полон і не стати «гарматним м'ясом» в Україні.

«Ось контакт, за яким можна дзвонити, і вам допоможуть. Прохання максимально поширити на території Росії та серед ваших російських знайомих», - зазначила вона.

Номер для російських військових, які хочуть зберегти життя:

+38 098 342 79 31