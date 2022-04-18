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Росіяни вивезли з Маріуполя до 5 тис. дітей, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN, оприлюдненому на сторінці ОП у Facebook.

«Я вже не говорю про ту жорстокість, з якою до Маріуполя підійшла російська влада і російські військові. Там дві складні складові. Перша – щодо цивільного населення. Скільки там людей загинуло, ніхто не знає, і хто вам скаже точну цифру – це буде чиста брехня. Сотні тисяч вивезено завдяки нам. Декілька десятків тисяч були вивезені в сторону РФ, і що з ними - ми не знаємо, де їх документи - ми не знаємо, і там серед них кілька тисяч дітей. Ми це знаємо, але де вони, і що з ними сталося - поки цієї інформації стовідсотково ми не маємо», - сказав він.

Зі слів Зеленського, також невідома точна кількість цивільних, які лишилися в Маріуполі.

«Є одні дані, що там понад 50-60 тисяч, інші дані, що 100 тисяч. Зараз є інформація, що 20-30 тисяч могли там загинути цивільних. І ми чули, що 5 тисяч дітей депортовано з цього регіону на російський бік. Тому що вони не дали їм пройти на територію, яку контролює Україна. І ми не знаємо, що з цими дітьми, де вони. Ніхто не знає», - повідомив президент.
ForUm

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