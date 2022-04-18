Україна не віддасть свої території на сході країни, щоб закінчити війну з росією. Українські військові готові до битви на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN, повідомляє Укрінформ.

Україна не має жодних гарантій, що росія не спробує знову захопити Київ, якщо їй вдасться окупувати Донбас, сказав Зеленський.

«Ось чому для нас дуже важливо не допустити цього, стояти на своєму, бо ця битва... може вплинути на перебіг усієї війни», - наголосив Президент України.

За його словами, він не довіряє російським військовим та російському керівництву.

«Тому ми розуміємо: той факт, що ми відбили їх, і вони пішли, втікли від Києва – з півночі, з Чернігова і з того напряму, – це не означає, що, якщо їм вдасться захопити Донбас, вони не підуть знову до Києва».

На запитання, чи переможе Україна, Зеленський відповів: «Так, звичайно, переможе».

Він також сказав, що не вірить словам політиків. «Я не вірю світу, - зазначив він. - Ми не віримо словам. Після ескалації з боку Росії ми не віримо нашим сусідам. Єдина віра - це віра у себе, у свій народ, віра у свої збройні сили та віра в те, що країни підтримають нас не лише словами, а й діями».

За словами Зеленського, він готовий до дипломатичної взаємодії з росією, аби спробувати покласти край війні, але напади рф на українців ускладнюють це завдання.

«Яка ціна всього цього? Це люди. Багато людей були вбиті. І хто зрештою платить за все це? Україна. Тільки ми, - сказав він. - Так що для нас це справді велика ціна. Якщо буде можливість розмовляти, ми розмовлятимемо. Але говорити лише під ультиматумом Росії?.. Це неможливо» .

На запитання, яким би він хотів, щоб його запам'ятали, Зеленський відповів: «Людиною, яка любила життя уповні… І любила свою родину, і любила свою батьківщину. Безперечно не героєм. Я хочу, щоб люди приймали мене таким, яким я є. Звичайна людина».

24 лютого росія розпочала новий етап війни проти України, ворог здійснює масовані обстріли й бомбардування мирних українських міст і сіл. На боротьбу із загарбниками піднявся весь народ України. ЗСУ і Сили територіальної оборони зупинили наступ ворога та завдають йому великих втрат.