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Колишній президент США Дональд Трамп погодився з чинним президентом Джо Байденом, який назвав війну Росії в Україні геноцидом.

Про це, як пише Європейська правда, повідомляє The Hill.

Трамп критикував Байдена за політику, яка, з його слів, призвела до рекордно високої інфляції, і сказав: «А тепер додайте до цього те, що відбувається в Україні. Це геноцид».

Коментар з'явився через день після того, як Байден звинуватив президента Росії Путіна в геноциді, але сказав, що юристи приймуть остаточне рішення.

«Стає все ясніше, що Путін просто намагається знищити ідею бути українцем. Доказів стає все більше», – сказав Байден.

Трамп, який хвалиться близькими особистими стосунками з Путіним, раніше називав вторгнення Росії «голокостом».

Він пояснив свої коментарі Fox News, сказавши: «Це геноцид, який має місце».

«Ми маємо найсильнішу й найбоєздатнішу ядерну зброю у світі через те, що я зробив», – сказав Трамп, повторивши свою заяву, що Путін не вторгся б, якби він був на посаді.

«Я думаю, що через 100 років люди озирнуться назад і скажуть: "Як ми відступили, як відступив НАТО?» — зазначив він.
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