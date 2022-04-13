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Президент США Джо Байден назвав дії президента Росії Володимира Путіна "геноцидом", уперше публічно вживши цю фразу з того часу, як Путін розпочав свій смертоносний напад на Україну, повідомляє CBS News.

Байден використав цю фразу під час виступу в Айові, наголошуючи на зусиллях його адміністрації по боротьбі з високими цінами на товари, передає Інтерфакс-Україна.

Міністерство праці США оголосило, що споживчі ціни зросли на 8,5% у березні порівняно з минулим роком, що стало найвищим стрибком за чотири десятиліття. Білий дім Байдена став оголошувати стрибки цін на бензоколонках та інших місцях «путінським підвищенням цін», хоча ціни на газ та інші основні витрати домогосподарств зростали до того, як російські війська вторглися в Україну.

«Ваш сімейний бюджет — ваша здатність наповнити свій бак, ніщо з цього не повинно залежати від того, чи диктатор оголосить війну і скоїть геноцид за півсвіту», – сказав він.
ForUm

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