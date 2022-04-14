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 Міноборони Росії підтвердило, що ракетний крейсер «Москва» горить, але про причини пожежі там не повідомили – чомусь «здетонував боєзапас».

Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на прокремлівське видання РИА Новости.

«Внаслідок пожежі на ракетному крейсері «Москва» здетонував боєзапас, корабель отримав серйозні пошкодження. Екіпаж повністю евакуйовано, причини пожежі встановлюються», - йдеться у повідомленні.

Ввечері 13 квітня джерела УП та голова Одеської ОВА повідомили, що українськими протикорабельними ракетами «Нептун» вразили ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту РФ.

На підмогу «Москві», за даними джерела УП в розвідці, прийшли 4 російські технічні судна. Тоді тривав шторм.

Це сталося в районі близько 20 морських миль від острова Зміїний.

Крейсер «Москва» поряд із патрульним кораблем ЧФ РФ «Василь Биков» були тими, хто погрожував захисникам українського острова Зміїний. На вимогу російського агресора – здатися прикордонники відповіли фразою, яка вже стала легендарною – «русский военный корабль иди нах..й».
ForUm

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