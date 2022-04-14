Встановлено, що в період з 20.03 по 12.04.2022 ліквідовано 70 військовослужбовців РФ під час нічних патрулювань в тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, в тому числі «кадирівці», повідомляє Головне управління розвідки.

Причина смерті нічних патрульних під час комендантського часу – ножові та вогнепальні поранення. Інформацію щодо точної кількості вбитих та обставини їхньої смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує.

Є дані, що це наслідок роботи українського руху опору Мелітополя.

Наразі підрозділи окупаційних військ не досягли результатів щодо пошуку осіб, причетних до знищення військовослужбовців РФ.