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Надзвичайні події

В окупованому Мелітополі горить завод

В окупованому Мелітополі горить завод

У неділю, 8 червня, масштабна пожежа спалахнула в окупованому Мелітополі. Горить завод "Гідромаш". Про це повідомляє місцеве видання "РІА Південь".

Зранку 8 червня у районі заводу "Гідромаш" помітили задимлення.

Як пишуть у мережі, клуби диму видно практично у всіх районах міста. Також повідомляють про вибухи у районі заводу. На місці працюють пожежники.

На мосту на Новий Мелітополь, поруч з яким розташований завод, видимість погіршена. Тому його перекрили, автомобілістам пропонують їхати через авіамістечко.

Як пишуть у мережі, російські окупанти перетворили "Гідромаш" на свою ремонтну і військову базу.

ForUa.com нагадує, що в США прогнозують новий "удар помсти" рф.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Мелітопольвійна рф проти України
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