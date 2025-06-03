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Війна

Українські БпЛА влаштували масштабний блекаут на тимчасово окупованих територіях

Українські БпЛА влаштували масштабний блекаут на тимчасово окупованих територіях

У тимчасово окупованому Мелітополі зафіксовано найбільший з 2022 удар по електричній підстанції, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер" із посиланням на супутникові знімки.

За даними аналітиків, мова йде про підстанцію "Молочанськ" 330/150/35 кВ, розташовану поблизу міста Новомолочанськ у Запорізькій області. Удар спричинив значне займання, яке чітко видно з космосу.

У результаті пошкодження підстанції окупована територія області повністю знеструмлена. Інформація про масштаби руйнувань та можливі наслідки для військової логістики окупантів уточнюється.

Загалом уражено до 44 об'єктів: підстанції, бази, склади, БК, місця зберігання техніки, що ускладнює наступальну операцію росіян на Запоріжжі.

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МелітопольблекаутТОТ
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