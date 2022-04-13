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ДСНС повідомляє про випадки, коли деякі особи ходять по хатам на Київщині і пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів, а також надають послуги платного розмінування. При цьому, особи представляються піротехніками ДСНС.

«Наша Служба і наші підрозділи не мають жодного стосунку до цих шахраїв і засуджують будь-які спроби нажитися на чужій біді! Усі роботи з розмінування виконуються нами безкоштовно, згідно планів і в порядку черговості» - підкреслили у відомстві.
ForUm

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