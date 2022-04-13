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Військові Збройних сил закликають громадян повернути запчастини від трофейної російської техніки, аби вона могла повноцінно служити обороні нашої країни.

Про це написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

«Це обладнання не становить для вас жодної цінності, крім колекційної, а для ЗСУ це можливість довести до робочого стану покинуті та завойовані машини, які будуть нас оберігати», - пояснив він.


В разі наявності у вас будь-яких запчастин від військової техніки, просимо повернути і допомогти нашій армії. Телефон для зв'язку: 0964160325
ForUm

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