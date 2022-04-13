Військові Збройних сил закликають громадян повернути запчастини від трофейної російської техніки, аби вона могла повноцінно служити обороні нашої країни.

Про це написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.



«Це обладнання не становить для вас жодної цінності, крім колекційної, а для ЗСУ це можливість довести до робочого стану покинуті та завойовані машини, які будуть нас оберігати», - пояснив він.



В разі наявності у вас будь-яких запчастин від військової техніки, просимо повернути і допомогти нашій армії. Телефон для зв'язку: 0964160325