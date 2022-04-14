Кабінет Міністрів України прийняв постанову про спрямування коштів на підтримку сільськогосподарських товаровиробників для проведення сільськогосподарської діяльності та інших суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану в межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

У березні ц.р. для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану уряд вніс низку змін до Програми «Доступні кредити 5-7-9%», нагадує прес-служба Мінфіну.

Завдяки цим змінам суттєво спрощено умови кредитування підприємництва, зокрема, можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних з гарантією від Уряду України на рівні 80%.

Прийнятою постановою передбачено виділення 2 326 382,22 тис. грн для реалізації зазначених змін щодо пільгового або безвідсоткового кредитування підприємців сільськогосподарської галузі у межах Програми «Доступні кредити 5-7-9%». У разі необхідності Мінфін буде ініціювати збільшення видатків на державну підтримку і розвиток мікро, малого та середнього підприємництва (ММСП) у рамках Програми.

Розвиток ММСП, особливо сільськогосподарських підприємств, від успіху яких залежить продовольча безпека нашої країни, є одним із пріоритетних напрямів діяльності Уряду. Така підтримка реалізується, у тому числі, завдяки програмі «Доступні кредити 5-7-9%».

Довідково

Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» розпочала роботу в лютому 2020 р. Механізм державної підтримки передбачає часткову або повну компенсацію відсотків за банківськими кредитами суб’єктам підприємництва за участі Фонду розвитку підприємництва (ФРП), діяльність якого координує Міністерство фінансів України.

На сьогодні ФРП уклав угоди про співробітництво з 42-ма банками. Всього з моменту старту програми представники ММСП отримали від уповноважених банків 36 213 кредитів на загальну суму 93,6 млрд грн (станом на 11.04.2022 р.).