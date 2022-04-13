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Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок.

Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні. 

«Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там», – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику.  

Вважаємо, що будь-які додаткові коментарі тут зайві.

Працюємо на перемогу, щоб якомога швидше вигнати цю нечисть з України!
ForUm

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