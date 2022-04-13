Російські війська зруйнували понад 440 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості столичного регіону.

Про це повідомив засновник Watermelon Development Федір Арбузов у коментарі Інтерфакс-Україна.

«Найбільше постраждали напрями, де йшли жорстокі військові дії: Варшавський, Житомирський, Броварський напрями. Пропозиція якісної логістичної нерухомості (клас «А» та «В») у столичному регіоні до кінця 2021 року досягла трохи більше 2 млн кв. м, тобто можна говорити про пошкодження понад 20% складів», – повідомив Арбузов.

У Гостомелі повністю зруйновано склад «Фокстроту» (майже 30 тис. кв. м). Один із складів Dragon Capital (9 тис. кв. м) сильно пошкоджений. Термінал Буча (теж Dragon Capital) сильно постраждав, із 30 тис.кв. м приблизно половина знищена; частково пошкоджено «Термінал Ворзель» (15 тис. кв. м); у Горенці сильно постраждав і на 90% зруйновано склад Kuehne+Nagel Ukraine, площею близько 5 тис. кв м, та офісне приміщення.

Логістичний парк «Комодор» (близько 75 тис. кв. м) у Калинівці повністю знищено. Розподільний центр «АТБ» у Копилові (Макарівський р-н) – із загальної площі 35 тис.кв. м сильно пошкоджено близько 10 тис. кв. м.

West Gate Logistic, Dragon Capital (Стоянка, 100 тис. кв. м) практично весь знищений (разом з товарами орендарів Good Wine, «Watsons Bohnenkamp Україна», Ekol Logistics Ukraine, Logistic Plus). Повністю знищено комплекс класу «А» площею близько 20 тис. кв. м «Юта сервіс» у Чайках.

Сильно постраждали Refrigerator Logistic Center (60 тис. кв. м, основний орендар МХП, а також Fozzy Group), овочесховище (35 тис. кв. м) у Великій Димерці непридатне до операційної діяльності. Логістичний центр "АТБ" (24 тис. кв. м) у Красилівці, поряд із Броварами, зруйновано на 80%.

За словами експерта, відновлення логістичної нерухомості може статися досить швидко.

«Технічно, деякі об'єкти можна відновити за два-три місяці, але стоїть питання компенсації втрат. Усі чекають на мирне небо для початку великого відновлення», – пояснив Арбузов.