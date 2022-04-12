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Додаток за підтримки кіберфахівців Служби безпеки України розробили команди YouControl та Artellence.

Його основна мета – спростити процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, на вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях.

Додаток не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів.
Завдяки йому можна перевірити:

  •  чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим
  • чи перебуває людина в державному розшуку
  • чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня ця особа в реєстрі терористів
  • чи є особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази «Миротворець»
  • чи перебуває авто особи в розшуку


Наголошуємо: у разі виявлення за допомогою додатку «фактору ризику» необхідно негайно передати цю інформацію представникам силових структур для більш ретельної і додаткової перевірки.

Завантажити додаток можна за посиланнями:

➡️ Google Play – bit.ly/3E5NjfJ
➡️ App Store – apple.co/3usNGxy
ForUm

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