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 Україна зможе відбити збройну агресію Російської Федерації, якщо нам якнайшвидше нададуть необхідне озброєння. На цьому наголосив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю програмі 60 Minutes на телеканалі CBS.

З його слів, найперше Україна потребує важкого озброєння, зокрема артилерії.

«По-друге, нам треба танки, військові літаки. Нам потрібне все можливе озброєння, яке допоможе закрити українське небо», – розповів Єрмак.

Керівник Офісу глави держави зауважив, що в нього відбувається глибокий і детальний діалог з американською стороною, і наголосив, що Президент США Джозеф Байден «зробив для України більше, ніж усі інші».

«Але коли ти у війні – ми відкрито про це говоримо – нам потрібно більше. І навіть цього недостатньо – ми всього потребуємо якомога швидше. Якщо ми матимемо це вчасно, то ми виграємо», – сказав Єрмак.
ForUm

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