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Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських десантників – вбивць дітей і мирного населення – з Пскова, які скоїли злочинні дії у місті Бородянка Київської області.

 «Головне управління розвідки України здобуло список військових злочинців з 234-го десантно-штурмового полку (військова частина 74268) м. Псков, які скоювали злочинні дії у місті Бородянка Київської області», – йдеться в повідомленні.

У розвідці нагадали, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Із прізвищами воєнних злочинців можна ознайомитися за посиланням.
ForUm

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