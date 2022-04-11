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Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі зарано говорити, що битву за Київ з російськими окупантами виграно остаточно.

«Я думаю, що так (відповідаючи на запитання, чи виграла Україна битву з Київ -ред.), але це не остаточна перемога. Я не впевнений, що вона остання. Я впевнений, що не можна казати, що ми виграли битву за Київ. Яка ціна.. потім щось програти, я так не можу оцінити. Я зможу це сказати тільки після того, коли ми переможемо в цій війні, коли ми звільнимо наші території. Тому що Буча - це частина великого Києва, це Київська область. Буча, Ірпінь, Гостомель… якщо там були повністю знищені люди, чи ми виграли цю битву? Я не впевнений. Ми утримали і не віддали своє, це я можу підтвердити. А чи ми перемогли, я не готовий поки що сказати», - сказав він в інтерв'ю американському телеканалу CBS.

Зеленський сказав, що чітко, уявляє, що таке перемога України. Він зазначив, що головне – це люди, без них і в територіях немає сенсу. Перемога – це зокрема і повернення людей на вільні, відвойовані території України.
ForUm

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