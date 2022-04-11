У Чернігівській області починається облаштування тимчасових переправ на дорозі Р-69 Київ-Вишгород-Десна-Чернігів біля сіл Смолин і Якубівка, повідомив перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг Андрій Івко.
«За 3 дні плануємо завершити зводити першу і ще за 7 – наступну», - написав він.
Далі будемо працювати на дорозі Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч біля села Киселівка.
З часу деокупації регіону дорожники вже встигли відновити тимчасовий міст на дорозі Р-83 у місті Сновськ та понтонну переправу у с. Політрудня на дорозі Н-28 Чернігів – Городня – Сеньківка.
Також розпочато генеральне прибирання основного маршруту до столиці – траси М-01 Київ – Чернігів.
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