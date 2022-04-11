Найближчим часом російські війська перейдуть до масштабніших дій, вважає президент України Володимир Зеленський.

«Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави. Можуть використовувати проти нас іще більше ракет, іще більше авіабомб. Але ми готуємося до цих їхніх дій. Ми будемо відповідати. Будемо ще активніше забезпечувати Україну зброєю. Будемо активнішими на міжнародній арені. Будемо ще більш активні інформаційно», - сказав він у зверненні.

«Ми прийматимемо у Києві та інших українських містах наших партнерів, лідерів інших держав. Звісно, обґрунтовуватимемо сильніші санкції проти Російської Федерації», - додав президент.