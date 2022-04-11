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СБУ отримала ще один доказ мародерства окупантів, перехопивши чергову телефонну розмову.

«А че там, кого-нибудь хлопнуть, золото там, деньги, че-нибудь украсть там можно?» – запитує «товариш» окупанта.

Той каже, що «ювелірки» вже обібрали, «трофеєм» був автосалон: «Мы шли, все, нахй, захватывали, крушили, ебть, автосалоны все пустые, нахй, все тачки попиздли, целые, прикинь. «Лексусы» пизд*ли на украинских номерах».

Рашист щиро радіє награбованому, товариш заздрить, але підкреслює – той привезе крадене добро додому, лише якщо виживе.

Путінський вояка каже, що думає про самостріл і боїться смерті – вона прямо уві сні до нього приходить: «убиваю самого себя и от этого дичаю…».

Але вони вже давно здичавіли, раз вчиняють такі безчинства.
ForUm

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