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Завдяки українським захисникам у місті Маріуполі на Донеччині Україна сьогодні утримує міцні позиції на сході та має більш упевнені позиції на переговорах із Російською Федерацією. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Associated Press.

«Маріуполь – це серце цієї війни на сьогодні. Воно б’ється, ми воюємо, ми міцні. Якщо воно перестане битися, у нас будуть більш слабкі позиції. Вони (захисники Маріуполя. – Ред.) – люди, які відтягнули на себе велику кількість ворога. Що міцніша наша позиція в Маріуполі, то міцнішою буде наша позиція на сході держави. І наші позиції будуть більш міцними в ООС», – зазначив він.

Зеленський наголосив, що такий стан справ створює переваги для України в переговорному процесі з Російською Федерацією.

«Якщо в нас буде слабка ситуація в усіх цих напрямках, то ми можемо не дочекатися зустрічі, тому що тоді Росія робитиме всі кроки, які можуть призвести знову до повернення навіть у ті місця, які ми зараз деокупували. Вони можуть піти на це. І там уже наша ситуація в перемовинах буде більш слабкою і, може, навіть нецікавою для російської сторони», – сказав президент.

Глава держави переконаний, що українські громадяни сприймуть мир, адже вони хочуть, щоб війна закінчилася на умовах України.

«Я впевнений у тому, що є люди, які щось втратили – кожна сім’я щось втратила. Є люди, які втратили дітей, і я не думаю, що їх задовольнить будь-який мир і на будь-яких умовах і в будь-який час. Тому що це велика рана й велика трагедія – втратити близьких, рідних людей. Але якщо ми говоримо не емоційно, хоча це складно, ми повинні розуміти, що будь-яка війна повинна закінчитися миром або закінчується мільйонами жертв. І все одно навіть там, де мільйони жертв, усе приходить до миру, до закінчення війни», – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що в нинішніх умовах треба боротися за життя людей, тому дуже важливо зупинити цю війну.

«Емоційно складно. Ніхто не хоче в принципі домовлятися з людьми, які катували цей народ», – зауважив Глава держави, однак додав, що не можна втрачати можливості закінчення війни шляхом дипломатичних рішень.

«Ми не можемо собі дозволити вирішувати за мільйони людей, які хочуть зупинити війну й казати: ні, ми не готові говорити, тому що це – вбивці», – наголосив він.

На переконання Президента, якби Україна була членом НАТО, цієї війни можна було б уникнути або принаймні змінити її сценарій.

«У нас було б плече близьких сусідів, потужних сусідів. Ми разом могли б воювати. І впевнені, що війни все ж таки не було б», – сказав Глава держави.

Зеленський зазначив, що Захід запізнився з наданням Україні деяких видів озброєння, яке можна було передати ще до загибелі великої кількості українців, наприклад у тому ж Маріуполі.

Водночас, з його слів, деякі європейські лідери вже змінили свою думку й зараз підтримують постачання зброї нашій країні.

«Я це справді бачу. І деякі європейські лідери змінили свою позицію. Але ви бачите ціну цих змін», – резюмував президент.
ForUm

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