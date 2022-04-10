За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру шахраю, який ошукав понад 100 волонтерів, які прагнули придбати для українських військових необхідні речі та амуніцію, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у перший день збройної агресії РФ проти України 35-річний уродженець Львівської області, який утримується в Київському СІЗО за підозрою у виготовленні, зберіганні, пересиланні та збуті підробленої валюти (ст. 199 КК України), з метою особистого незаконного збагачення створив телеграм-канал для нібито реалізації товарів, призначених військовим. Зловмисник пропонував придбати бронежилети, шоломи, розгрузки, форми, рукавиці, коліматорні приціли, спальні мішки, тощо. У подальшому шахрай отримував від громадян оплату за товар, якого насправді не існувало.

За даними слідства, у такий спосіб зловмисник ошукав понад 100 волонтерів на суму понад 1,3 млн гривень.

Під час обшуку за місцем утримання вказаної особи вилучено речові докази, що підтверджують злочинну діяльність.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слідчі дії тривають.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі співробітниками Голосіївського управління поліції ГУ НП в м. Києві, за оперативного супроводження УКР ГУ НП у м. Києві та оперативного відділу державної установи «Київський слідчий ізолятор».

У разі, якщо ви стали потерпілим від злочинних дій вказаного шахрая, прохання звертатись до Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві для отримання відповідного статусу у кримінальному провадженні та надання свідчень.