Тимчасовий насипний міст через річку Ірпінь біля села Романівка на трасі Е373 Київ-Коростень буде здано в експлуатацію в неділю, 10 квітня, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«Як і обіцяли, за тиждень збудували перший об'їзний міст через річку Ірпінь. Я думаю, що він розвантажить потоки машин, що йдуть на Ірпінь та сусідні міста», - написав він у телеграмі.

З його слів, міст зводили цілодобово протягом 6 днів 55 осіб та близько 40 одиниць техніки.

Роботи зі зведення тимчасового насипного мосту біля с.Стоянка, через який проходить автотраса Е40 (Київ–Житомир) ще тривають і будуть завершені за 7-10 днів.

«Сподіваюся, що такими темпами ми й надалі відновлюватимемо Київську область», - додав Павлюк.

При цьому він зазначив, що на відновлення капітальних мостів через р. Ірпінь знадобиться набагато більше часу. «Тривають підготовчі роботи, розпочався частковий демонтаж постраждалих конструкцій. Головне завдання – відновити рух транспорту у бік Києва», – зазначив чиновник.