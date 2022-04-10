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Матері російських окупантів хочуть будь-що забрати своїх синів із війни в Україні. Для цього не шкодують ні грошей, ні зв’язків серед військового керівництва РФ.

Доказ цьому – перехоплена розмова солдата 36-ої окремої мотострілецької бригади РФ з дислокацією у Борзі, що в Забайкальському краї, повідомляє СБУ. 

Це військове формування «відзначилося» тим, що ще у 2015 році під виглядом «донецьких сепаратистів» воювало проти України. Тож тепер їх кинули під Київ, як досвідчених головорізів. Та ця зустріч з ЗСУ для багатьох із них стала фатальною. 

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Мати каже своєму синові, що домовилася з командуванням, щоб його повернули на місце дислокації. Радить йому не сподіватися, що їх скоро виведуть: «…не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут… народ туда. Кто погибший, заменяют вот этими остатками».

А для переконливості перелічує, у скількох знайомих жінок вже загинули чоловіки.
ForUm

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