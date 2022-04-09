Україна буде боротися з агресією, але готова до перемовин із Росією, щоб закінчити війну дипломатичним шляхом. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ після переговорів з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером у Києві.

«Україна завжди говорила, що готова до перемовин і шукатиме будь-які шляхи для того, щоб закінчити війну», – сказав глава держави.

Водночас він висловив жаль стосовно того, що паралельно з переговорним процесом відбувається значна концентрація російських військ на сході та півдні нашої країни.

Не вдаючись до прогнозів щодо можливих дій супротивника, Глава держави заявив, що Україна буде боротися.

«Так, паралельно на сході й на півдні триває накопичення військ. Велика кількість військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще одну частину наших територій. Це буде складна баталія. Ми віримо в нашу боротьбу, віримо в нашу перемогу. Тому ми готові і боротися, і паралельно шукати ті чи інші шляхи в дипломатії, які можуть зупинити цю війну», – наголосив Зеленський.

«Скажу вам відверто: поки що ми говоримо і про паралельний діалог», – додав президент.

Коментуючи ситуацію на фронті, Зеленський зазначив, що перебіг подій залежатиме від багатьох чинників.

«Залежить від того, наскільки ми будемо міцними. Залежить від того, наскільки швидкими будуть наші партнери з постачанням зброї. Залежить від того, наскільки керівник РФ готовий іти далі. Від багатьох речей. Найголовніше – все буде залежати насамперед від наших Збройних Сил, тому найважливіше – щоб ми були готові на будь-якому з цих напрямків», – заявив президент України.