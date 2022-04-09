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Представник Міноборони генерал-майор Ігор Конашенков на брифінгу заявив, нібито має підтверджену інформацію, що СБУ готує провокацію на заводі з використанням отруйних речовин. При цьому виявилося, що підприємство, яке він вказав, давно ліквідоване, пише The Insider.

Йдеться про держпідприємство «Хімпром» у Первомайську Харківської області, про ліквідацію якого повідомлялося у 2012 році.

Завод закритий, будівлі цехів знесено, залізничні колії до них розібрано. На YouTube ще в 2013 році був опублікований відеозапис вибуху цеху ДП.

Де серед старих руїн заводу може бути розміщене сховище хлору, Конашенков не пояснив.

«За підтвердженою інформацією, у місті Первомайський Харківської області українськими спецслужбами готується велика провокація з використанням отруйних речовин. На території виробничого об'єднання «Хімпром» співробітниками СБУ заміновано сховище із 120 тоннами хлору. Це сховище планується підірвати для звинувачення Збройних сил Росії у нібито створенні хімічної катастрофи, яка спричинила загибель місцевих жителів», - заявив Конашенков.

 
ForUm

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