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У селищі Макарів на Київщині виявили тіла 132 розстріляних російськими військовими мирних мешканців.

Про це повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

«На визволених територіях ми побачили їхні (російських військ - ред.) звірства. Станом на вчорашній день ми підняли 132 цивільних мирних мешканців, які були просто розстріляні російськими орками, я їх людьми назвати не можу», - сказав Токар.

Він повідомив, що у селищі розбомблені будинки, знищено лікарню, дитячі садки та практично всю інфраструктуру.

«Ми більше місяця без світла, без води, без газу, без тепла, без зв’язку. Зв’язок відновили буквально кілька днів тому», - зазначив селищний голова.

За попередніми підрахунками, зауважив він, Макарів зруйнований приблизно на 40%.

Водночас він додав: «У нас є населені пункти, які перебували під окупацією, такий населений пункт - Андріївка - там ще більше руйнувань. Ми тільки приступаємо до їх опису».

Зі слів Токаря, наразі в Макарові відновлюють електропостачання по всій громаді, щодо газопостачання ситуація складніша, оскільки заміновані поля та лісосмуги.

«І зараз ми працюємо в першу чергу над тим, щоб розмінувати нашу територію і взятися повноцінно до відновлення інфраструктури. Люди зараз активно повертаються попри наші заклики, що робити це ще зарано», - сказав селищний голова.

Він поінформував, що у Макарові проживало близько 15 тисяч людей, а під час активної фази оборони в селищі залишилося менше тисячі.

Як повідомлялося, Ірпінь, Буча, Гостомель та Київська область на початку квітня були визволені від російських загарбників. У визволених містах та селах зафіксовано масові вбивства окупантами цивільних, зруйновано інфраструктуру, заміновано території.
ForUm

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