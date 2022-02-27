Искренняя молитва Господу о прекращении войны и человечность в отношении друг к другу помогут выстоять в нелегкие времена.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал в своей воскресной проповеди.

«Мы знаем слова Спасителя, что только миротворцы будут названы сыновьями Божьими (Мф. 5:9). И все, кто себя называет христианином, должны сделать все, что от них зависит, особенно это касается политиков, чтобы сесть за стол переговоров и немедленно остановить эту бойню. Потому что и люди не простят, и Господь не простит в вечности», - подчеркнул митрополит Антоний.

Обращаясь к верующим и духовенству, владыка напомнил, что в «горькие часы великих искушений необходимо нести мир в человеческие души и хранить в чистоте веру и церковные каноны.

«Мы не должны что-то делать от своего понимания. Мы должны делать так, как благословляет священноначалие, быть очень осторожными в своих словах и поступках, чтобы не разжигать то, что уже горит. В эти времена важно не сидеть перед смартфоном и вычитывать каждую минуту на разных сайтах, телеграм-каналах, что происходит. Важно стать перед иконой Спасителя и Божьей Матери и помолиться, прочитать Евангелие и псалтирь, и вручить себя в руки Божьи. Именно так поступали все православные христиане, которые переживали времена великого искушения и войны», - отметил управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний призвал к молитве о мире и прекращении войны.

«Любые споры не разрешаются войной. Сколько умрет, погибнет лучших детей нашего Отечества. Божье благословение и молитвы всех святых земли нашей. Пусть Господь даст мир и прекращение этой бойни. Мы верим, что все в руках Божьих, Господь всегда ждет нашего решения. Он сделает все, чтобы мы были людьми. Это соответствует тому великому призванию, которое есть в природе каждого из нас – это образ и подобие нашего Творца, любовь и милосердие, и лучшие добродетели, которыми мы всегда выделялись, и они были основными стимулами к действиям в нашей истории», - сказал владыка.

Управляющий делами УПЦ обратился с просьбой к каждому – проявить человечность и поддержку.

«Будем молиться коленопреклонно, чтобы Господь нас услышал, и война остановилась. Несмотря на происходящее, жизнь продолжается, и самое главное, чтобы никакие искушения внешнего характера не отобрали наше понимание и стремление к самому главному, ради чего человек существует – это Царство Христово, наше спасение. И в такие дни нужно особенно проявить свою человечность», - подытожил митрополит Антоний.