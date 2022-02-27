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В Генштабе ВСУ рассказали о колоссальной поддержке украинцами своих защитников. Только за 2 дня граждане перечислили 1 миллиард 160 миллионов гривен, передает 24 канал.

В Генштабе подчеркнули, что любовь к Украине не измеряется цифрами. Однако ее прекрасно можно проиллюстрировать теми суммами, которые граждане передали армии.

Сколько средств было перечислено:

- 560 тысяч платежей на 375 миллионов гривен с карточек "єПідтримка";

- 900 тысяч транзакций на 785 миллионов гривен с личных карточек.

Итого это – 1 миллиард 160 миллионов в украинской валюте. В Вооруженных силах благодарят за поддержку.
ForUm

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