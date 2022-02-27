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Після відповідного розпорядження всесвітня платіжна система SWIFT виконає рішення США та Європейського союзу про відключення від неї деяких російських банків.

Про це йдеться в заяві SWIFT, яку зацитували в NBS, передає “Прямий”.

“Ми взаємодіємо з європейською владою, щоб вивчити подробиці про організації, на які поширюватимуться нові заходи, і ми готуємося виконати юридичні інструкції”, — повідомили в компанії.

Нагадаємо, Європейський союз оголосив про рішення відключити від системи SWIFT російські банки, які потрапили під санкції.

В американській адміністрації зазначили, що російські банки, через які йдуть платежі за постачання енергоносіїв, можуть не відключити від SWIFT.
ForUm

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