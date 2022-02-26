также в разделеСтолица
Кличко: Комендантский час в Киеве будет действовать с 17:00 до 08:00 10
Спасатели раскрыли подробности попадания ракеты в жилой дом в Киеве 63
Кличко сообщил о попадании ракеты в жилой дом 124
Киевлян просят по возможности проверить крыши на наличие меток для целей врага 88
Кличко: Киев вступил в фазу обороны 576
Жителей Оболони просят не выходить на улицу: приближаются активные военные действия 71
В КГГА призвали владельцев веб-камер немедленно прекратить онлайн-трансляции 68
При «Воздушной тревоге» ряд станций киевского метро работать не будут 18
В Киеве в жилом доме трое раненных от попадания обломков ракеты, дом горит, есть угроза разрушения 86
4 станциями красной ветки метро, которые сейчас не работают, можно воспользоваться как укрытием 65
Киевлян призывают сдавать кровь 293
В Киеве вводят комендантский час с 22:00 до 7:00 85
Киевлян просят срочно перейти в укрытие 338
На въездах в Киев оборудуют защитные сооружения 55
Проезд в общественном транспорте Киева бесплатный 26
В Киеве зафиксировали воздушную угрозу, при звуке сирены – спускайтесь в укрытие 140
Кличко рассказал об особенностях чрезвычайного положения в Киеве 186
Ночью неизвестные выстрелили из гранатомета по зданию в центре Киева 110

У жінки, яка переховувалась у метро народилась дитина. Дівчинка з’явилась на світ близько опівночі.

«У Київському метро, яке зараз використовується, як бомбосховище, 2 години тому народилася дитина. Україна є, була і буде! Слава Україні!» — повідомив у соцмережах громадський діяч Олександр Аронець. Він розмістив фото новонародженої. На світлині видно маленьку, руки її мами та силуети киян, які в цей час також переховувались у метрополітені.

«Українському роду нема переводу! Військо стоїть, щоб ця дитина росла щасливою!»

«Це — символ перемоги!», «Нехай росте щасливою дівчинка!», «Здоров’я мамі та дитині. Нехай БОГ обцілує дитину. Береже нашу Україну»

Такі коментарі під першим фото новонародженої пишуть українці.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги