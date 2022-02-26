У жінки, яка переховувалась у метро народилась дитина. Дівчинка з’явилась на світ близько опівночі.
«У Київському метро, яке зараз використовується, як бомбосховище, 2 години тому народилася дитина. Україна є, була і буде! Слава Україні!» — повідомив у соцмережах громадський діяч Олександр Аронець. Він розмістив фото новонародженої. На світлині видно маленьку, руки її мами та силуети киян, які в цей час також переховувались у метрополітені.
«Українському роду нема переводу! Військо стоїть, щоб ця дитина росла щасливою!»
«Це — символ перемоги!», «Нехай росте щасливою дівчинка!», «Здоров’я мамі та дитині. Нехай БОГ обцілує дитину. Береже нашу Україну»
Такі коментарі під першим фото новонародженої пишуть українці.
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