Сенат США одноголосно ухвалив закон, який дозволяє президенту Джо Байдену використовувати програму ленд-лізу, яку востаннє задіювали під час Другої світової війни, для прискорення відправки військової техніки та інших поставок в Україну на тлі російського вторгнення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Politico.

Документ, відомий як закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передання в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

Як зазначається, сенатори швидко підтримали цю пропозицію, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ, які обстрілюють українські міста з кінця лютого. Програма ленд-лізу, створена під час Другої світової війни, вважалася переломною в ході війни, оскільки дозволила США швидко поповнити запаси союзників без процедурних перешкод.

Видання наголошує, що це є ще однією ознакою того, що Сполучені Штати та їхні європейські союзники вважають, що вторгнення росії в Україну становить екзистенційну загрозу ліберальному порядку.

Це також свідчить про те, що західний світ вірить, що Україна тепер може виграти боротьбу з російськими загарбниками.

Видання пише, що поки не зрозуміло, чи розгляне Палата представників прийнятий Сенатом закон про ленд-ліз перед тим, як обидві палати підуть на попередньо заплановану двотижневу перерву.

Очікується, що Палата представників ухвалить законопроєкт про торгівлю з росією після голосування Сенату в четвер вранці.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала неспровоковану війну проти України. Загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста та селища України, катують та вбивають мирне населення.

Російська агресія проти України викликала тверду та об’єднану відповідь від Європейського Союзу, який запровадив жорсткі санкції проти росії, надає суттєву політичну, економічну, фінансову та військову підтримку Україні та приймає на своїй території мільйони українців, що рятуються від путінської війни.