По предварительным оценкам, в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек, в результате бомбардировки российскими войсками больницы заживо сгорели почти 50 человек.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время круглого стола, который проходил в режиме видеосвязи, сообщает Укринформ со ссылкой на Телеграм-канал Мариупольского горсовета.

«Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек, из которых примерно 210 – дети. Российские террористические войска сбросили несколько мощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Живьем сгорели почти 50 человек. Разбомбили Драматический театр, где к тому времени от обстрелов скрывались более 900 человек. Это всего несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя», - заявил Бойченко.

По его словам, город почти полностью разрушен. Более 90% городской инфраструктуры уничтожено, не менее 40% уже не подлежит восстановлению. Городской совет создал комиссию, которая фиксирует факты разрушений коммунального и частного имущества, и на сегодняшний день их внесено свыше 300.

Бойченко подчеркнул, что военные преступления россии в Украине должны быть зафиксированы международными учреждениями в сфере прав человека. Европейские страны должны отреагировать на эти преступления против человечества.

«Эти факты должны стать толчком для усиления санкций против российской федерации. В том числе, для полного эмбарго на российскую нефть и газ. Должны вместе остановить военную агрессию и геноцид украинцев», - подчеркнул городской голова Мариуполя.