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В Ахтырке на Сумщине российские войска обстреляли жилой массив, бомбоубежище и детский сад, тяжело ранены дети, сообщил главы Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«Был обстрел «ураганами» в Ахтырке, попали в жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Было много людей. Число раненых и погибших не знаем, есть тяжело раненые дети», - написал он в Facebook.

Это был третий обстрел Ахтырки за сегодня.
ForUm

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