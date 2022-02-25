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Правление Национального банка Украины приняло изменения в постановление от 24 февраля 2022 года №18 «О работе банковской системы в период введения военного положения», в частности:

  • определены случаи, при которых уполномоченным учреждениям разрешается осуществлять по поручению клиентов торговлю валютными ценностями, как и порядок осуществления этих операций;
  • зафиксирован официальный курс гривни к иностранным валютам, официальный курс гривни к специальным правам заимствования, а также расчетная цена банковских металлов на уровнях, на которых они действовали 24 февраля 2022 года;
  • приостановлен до отдельного решения расчет справочного значения курса гривни к доллару США согласно заключенным на валютном рынке Украины соглашениям по состоянию на 12.00;
  • определены случаи, при которых уполномоченным учреждениям разрешено осуществлять по поручению клиентов трансграничные переводы валютных ценностей из Украины;

запрещено уполномоченным учреждениям совершать любые валютные операции:

  • с использованием российских рублей и белорусских рублей;
  • участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение в Российской Федерации или в Республике Беларусь;
  • для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в Российской Федерации или в Республике Беларусь;
  • определен порядок проведения ежедневных операций по покупке долларов США Национальным банком Украины у банков;
  • предоставлено право банкам осуществлять продажу клиентам иностранной валюты за счет собственной валютной позиции для выполнения этими клиентами собственных обязательств по кредитным договорам (включая проценты) перед банками;
  • предоставлено право банкам, имеющим остатки валютных ценностей в кассах до момента принятия этого постановления, осуществить их продажу клиентам в пределах остатка валютных ценностей.

 В течение действия военного положения другие нормативно правовые акты Национального банка Украины действуют в части, не противоречащие этому постановлению. Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления № 21 от 24 февраля 2022 г. «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения». Соответствующий документ вступает в силу со дня его подписания.
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