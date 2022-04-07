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Російські школярі у листах своїм військовим бажають смерті для українців, свідчить перехоплення СБУ.

«Прошу тебя: побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой», – так пише сестра своєму братові-окупанту. 

А той, сміючись, вихваляється цим у телефонній розмові з родичкою, лагідно називаючи її «крысообразная».

«Пошли они на хер эти люди», – піддакує йому жінка, яскраво демонструючи усю миролюбність і доброту «народа-асвабадітєля». Мабуть, така зла, бо родич не встиг блендер намародерити?

І не встигне. Бо у Бабаєва Валерія (як і в інших рашистів) більше шансів повернутися додому у чорному пакеті. 

Водночас кожна нова розмова окупантів, перехоплена СБУ, лише укріплює думку: після нашої перемоги єдина можлива форма спілкування з роZZійським народом – через зачинений кордон, не підпускаючи сусідів ближче, ніж на відстань пострілу.
ForUm

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